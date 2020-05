Baum blockiert „weißen Weg“

Am Sonntagabend wurde die Abteilung Daugendorf der Freiwilligen Feuerwehr um 18.30 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes alarmiert. Der Baum lag quer auf dem Gemeindeverbindungsweg von Daugendorf Richtung Mörsingen (Landkreis Reutlingen) über den Tautschbuch, dem sogenannten „weißen Weg“.

Die Feuerwehr wurde von der Polizei angefordert, da der Weg an dieser Stelle unter dem Niveau des Geländes war und der Baum in einer Höhe von etwa 1,80 Metern über den Weg lag. Er stellte somit eine große Gefahr für Fahrradfahrer und Autos dar – vor allem in der Dämmerung oder bei Nacht. Mit einer Motorsäge zersägte die Feuerwehr den Baum und machte den Weg wieder frei.