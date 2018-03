Bauhofmitarbeiter dichten Leck nach Wasserrohbruch in Zell

Der schwere Frost hat in Zell zu einem größeren Wasserrohrbruch geführt. Am späteren Donnerstagabend muss die Wasserleitung unter einer Straße geplatzt sein, denn das Wasser drückte durch den Straßenbelag nach oben. Am Freitagmorgen machten sich die Bauhofmitarbeiter ab 7 Uhr daran das Leck zu finden und abzudichten.

Bei diesen Minusgraden war das eine echte Herausforderung, wie auch Bauhofleiter Roger Fischer erläutert. Denn der Belag musste auf einer Fläche von sechs auf sechs Metern aufgesägt und das Wasser abgepumpt werden. Doch bei dieser Kälte stellte mal die Pumpe ihren Betrieb ein, mal die Säge. Diese musste immer wieder mit warmem Wasser bespritzt werden. Und auf dem Lkw fror das Material fest. „Das ist ein echter Kampf bei den Temperaturen“, sagt Fischer, der ebenso wie seine Kollegen in Gummistiefeln im kalten Wasser watete und von der Arbeit dreckig bis zu den Armen war.

Am Nachmittag dann Entwarnung von Bürgermeister Marcus Schafft: Das Leck war gefunden und abgedichtet, das Loch verfüllt und das Wasser konnte wieder laufen. „Das war kein Zuckerschlecken. Da muss man dankbar sein, wenn man solche Mitarbeiter hat, die sich dem so annehmen.“