Bauhaus-Vortrag im katholischen Gemeindehaus

Im katholischen Gemeindehaus findet am Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr, der Vortrag der Kunsthistorikerin Barbara Honecker „Das Bauhaus - Ein Mythos ist 100 Jahre alt geworden“ statt. Dazu eingeladen wird von der Volkshochschule Donau-Bussen und vom Kunstkreis 84 Riedlingen, auch in Vorbereitung auf dessen Kunstreise nach Erfurt, Weimar und Eisenach. Angekündigt war der Vortrag im Festsaal der Sankt Gerhard-Schule, der nach einer Brandschutzschau jedoch nicht mehr für mehr als 20 Personen zugelassen ist.

Barbara Honecker geht bei ihrem Vortrag der Frage nach, was man unter dem zum Mythos gewordenen Bauhaus versteht. Es geht um Architektur, Kunst und Design in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, von der Zeit des Jugendstils bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und es geht um die Menschen, die das Bauhaus geprägt haben, um Walter Gropius, Mies van der Rohe und noch einige mehr. „Die Auswirkungen des Bauhauses bestimmen unseren Alltag bis heute“, wird festgestellt.