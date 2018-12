Basketballer beenden Vorrunde mit dem 2. Platz

Die U12-Mannschaft des Riedlinger Basketballclubs trat am vergangenen Samstag das letzte Mal in dieser Saison zum Sprungball an. Gegner war die bereits bekannte Mannschaft aus Weingarten, die mit elf Spielern und zahlreichen Eltern und Fans angereist waren. Die Riedlinger zwangen ihre Gegner in die Knie und siegten mit 68:35.

Die Riedlinger hatten nichts zu verlieren und gingen recht entspannt in das Spiel. Trotz der großen Mühen des TV Weingarten konnten die Gäste den überlegenen und spielfreudigen Riedlingern nichts entgegenbringen. Ein absolutes Highlight im Spiel geschah in der letzten Sekunde der ersten Hälfte. In der letzten Sekunde kurz vor Ertönen der Halbzeitsirene warf der Riedlinger Spieler Johann Blersch den Ball zwei Meter hinter der Mittellinie ab und versenkte den Korb. Sogar die Gegner und ihre mitgereisten Fans applaudierten lautstark und die Halle bebte.

So ging Riedlingen mit einem guten Polster von 11 Punkten und dem Ergebnis 26:15 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte begann der BCG zu zaubern und bezwang den Gegner mit einem Endstand von 68:35. Trotz des hohen Siegs war bereits vor dem Spiel die Endplatzierung von Riedlingen bekannt und zwar der zweite Tabellenplatz. Nach dem Spiel wurden alle Spieler von den Trainern und dem Vorstand mit Urkunden und Pokalen geehrt. „Es war eine tolle Saison, die Kinder und wir Trainer hatten viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch an die Kinder und ein Dankeschön an die Eltern, die uns unterstützt haben“, sagte Trainerin Anja Blersch. „Unsere Kinder haben gezeigt, dass man in Riedlingen Basketball auf hohem Niveau spielt und durchaus mit den großen Städten nicht nur mithalten, sondern sogar gewinnen kann“, fügte Trainer Dejan Djoric hinzu.