Barbie-Girls begeistern beim Bürgerball

Passend zum Motto „Helden unserer Kindheit“ präsentierten die Jazztanzmädchen aus Zwiefaltendorf und Zell im Alter zwischen neun und 13 Jahren unter der Leitung von Corinna Besenfelder eine grandiose Tanzdarbietung am Bürgerball am Fasnetssonntag. Weitere Auftritte absolvierten sie bereits am Samstag beim Bürgerball in Zell und in Mundingen.

Mit einer insgesamt 20-minütigen Show zu Top-Hits inklusive akrobatischen Tanzeinlagen begeisterten sie das Publikum. Schon das 4. Jahr in Folge sind die Mädchen aktiv am Bürgerball und an der Hausfasnet am Rosenmontag in Zwiefaltendorf dabei. Von klein auf steigerten sie Jahr für Jahr ihr Können und bieten immer größere Shows. Über die Hits „Hulapalu“, „Sweet but psycho“, „Jungs gegen Mädchen… Mädchen gegen Jungs“ endet der Showact zum Titel „Rock Anthem“, der als Schlusslied den Bürgersaal zum Kochen brachte. Den Auszug gestaltete die Gruppe passend zu ihrem Motto mit dem Lied „I’m a Barbie-Girl - in a Barbie-World… life in plastic, it’s fantastic“. Auch den Umzug zur Hausfasnet in Zwiefaltendorf bereicherten die Barbie-Girls.