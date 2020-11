Bahnübergang in Riedlingen wird dauerhaft gesperrt

Die Deutsche Bahn wird den Bahnübergang Vehringerstraße in Riedlingen ab 14. November für den Straßenverkehr dauerhaft sperren. Grund dafür ist der am 15. November beginnende Rückbau des Bahnübergangs. Das teilt die Deutsche Bahn AG mit.

Für Fußgänger sowie Radfahrer gebe es eine alternative Möglichkeit, die Bahnstrecke zu kreuzen: In der Zeit der Bauarbeiten stehe die errichteten Überführungen in der Bahnhofsstraße und der Schwabenstraße zur Verfügung, heißt in der Mitteilung der Bahn. Der Zugverkehr selbt werde durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt.

Die Deutsche Bahn AG lässt die Schrankenanlagen und den Asphaltbelag im Bereich des Bahnübergangs in der Vehringer Straße entfernen. Zudem soll dort ein Zaun aufgebaut werden, damit im Bereich des alten Gleiskreuzung niemand die Gleise betreten kann. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich bis 27. November andauern, berichtet die Deutsche Bahn AG.