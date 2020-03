Bagger verliert Öl an der Holzbrücke

Bei den Abbrucharbeiten an der Holzbrücke am Tuchplatz in Riedlingen hat am Donnerstag ein Bagger Öl verloren.

Wie die Polizei berichtet, trat gegen 14 Uhr bei einem Bagger ein technischer Defekt auf. Geringe Mengen Öl sind demnach in die Donau geflossen. Bei dem ausgelaufenen Öl handelte es sich um natürlich abbaubares Bioöl. Eine Gefahr für die Umwelt konnte somit ausgeschlossen werden. Die Abbrucharbeiten mussten bis zur Beseitigung des Defekts eingestellt werden.