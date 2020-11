Bäckertüte mit Botschaft

Auch im Kreis Biberach gibt es viele Menschen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen. Bundesweit geht man davon aus, dass 6,2 Millionen Erwachsene nur einfache Sätze lesen und schreiben können und damit in der Fachsprache als „gering literalisiert“ gelten. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die regionalen Bildungsangebote aufzuzeigen, startet diese Woche eine „Bäckertütenaktion“. Gemeinsam mit verschiedenen Bäckereien in Riedlingen, Biberach, Ochsenhausen und Laupheim initiierten das Stadtteilhaus Gaisental, die VHS Biberach und das Bildungsbüro des Landkreises Biberach diese Aktion. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich für das Thema Analphabetismus zu sensibilisieren und Mut zu machen, die Angebote vor Ort wahrzunehmen.