Bäckerei Bochtler will Riedlingens Innenstadt die Treue halten

Eine „Kernsanierung“ nimmt die Bäckerei Bochtler derzeit in ihrer Riedlinger Filiale in der Innenstadt vor. Dieser Begriff ist durchaus doppeldeutig. Für Michael Bochtler, einer von drei Geschäftsführern des alteingesessenen Familienbetriebs, ist es vor allem auch ein Beitrag zur Stärkung der Innenstadt und ein Bekenntnis zum Standort. Der profitabelste sei er nämlich nicht gerade, lässt er durchblicken. Seit 22 Jahren betreibt die Firma Bochtler hier ihre Stadtfiliale.

Mahl-Haus war auch interessant

Angesichts zahlreicher Leerstände ist es nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmer für einen Laden in der Innenstadt viel Geld in die Hand nimmt. In die Serie der Schließungen in den vergangenen Jahren reiht sich die Aufgabe der Filiale vom Backhaus Mahl in der Langen Straße vor drei Jahren ein. Damals habe er zunächst durchaus Interesse an einer Nachfolge gehabt, erzählt Bochtler. Das wäre jedoch sehr personalintensiv gewesen – und Personalmangel sei ein grundsätzliches Problem in der Branche. Zudem konkurrieren im näheren Umfeld bereits etliche gastronomischen Betriebe: „Mehr gibt Riedlingen nicht her.“

„Stehen zum Standort“

So bleibt es bei der kleinen Stadtfiliale von Bochtler. Nicht aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen, betont Bochtler, sondern vor allem, um in der Innenstadt Präsenz zu zeigen – und um mit gutem Beispiel voranzugehen. „Wir stehen zu unserem Standort“, erklärt der Bäckermeister. Ein Problem sieht er darin, dass das „Miteinander“ verloren gegangen sei, weil inzwischen viele Hausbesitzer nicht mehr in Riedlingen ansässig seien.

Kooperation mit dem Vermieter

Nicht so in diesem Fall. Mit dem Eigentümer Jürgen Matzner, Betreiber des benachbarten Lichtspielhauses, habe man eine gute Lösung gefunden: „Wir teilen uns die Kosten, damit die Miete fair bleibt und die Kosten für beide im Rahmen bleiben.“ Im Wesentlichen übernimmt Matzner die Sanierung der Gebäudesubstanz und Bochtler die Investitionen für den Laden mit Einrichtung. Das hat auch den Vorteil, dass Matzner seine Erfahrungen bei Sanierungen einbringen kann. Wichtig ist den Bauherren, dass ausschließlich Handwerker aus Riedlingen und Umgebung beauftragt werden. Die Kosten veranschlagt Bochtler auf gut 80 000 Euro.

Seit mehr als 100 Jahren kaufen die Riedlinger hier Backwaren ein, seit 1984 von Bochtler. Das Familienunternehmen ist unter dem Namen seit 1955 in Riedlingen ansässig. Hinter dem Laden befand sich früher die Backstube, was noch an dem Holzofen aus den 1960er-Jahren erkennbar ist. Michael Bochtler hatte zunächst die Idee, die Fenster zu vergrößern, hier eine Schaubäckerei einzurichten und „Eventbacken“ anzubieten. Dies hätte als Riedlinger Attraktion ein Frequenzbringer sein und zur Belebung der Innenstadt beitragen sollen. Die Idee wurde aber wieder verworfen: „Was wir leisten können, tun wir einfach.“ Jetzt werden die Räumlichkeiten als Lagerfläche genutzt: „Die braucht man auch.“

Unverändert bleiben sollen die Öffnungszeiten. Dankbar ist Bochtler der Stadtverwaltung für die Sondernutzungserlaubnis für den Verkauf an einem Stand vor dem Laden. Michael Bochtler hofft, in sechs Wochen die Filiale wieder eröffnen zu können. Das hänge von den Lieferketten für die Handwerker ab.