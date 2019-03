Badminton: Riedlingen II sichert sich die Meisterschaft

Die zweite Mannschaft das Badmintonvereins Riedlingen konnte am vergangenen Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga feiern. Ungeschlagen sicherte sich das Team damit das Aufstiegsrecht in die Landesliga. Doch dem ging ein umkämpftes Lokalderby gegen den TSV Ertingen vor. Die erste Mannschaft des BV Riedlingen steckt dagegen in der Landesliga in argen Abstiegsnöten.

Riedlingen I steckt auch nach dem vorletzten Spieltag im Tabellenkeller der Landesliga fest. Dabei verpassten die Riedlinger eine Überraschung gegen den Tabellenzweiten aus Altshausen. Zwar ging die Partie mit 2:6 verloren. Doch trotz des Ergebnisses, war ein Unentschieden oder sogar ein Sieg machbar: Denn drei Spiele gingen nur im Dreisatz verloren. Beide Punke für Riedlingen holten im Übrigen die Damen: Johanna Lenz im Einzel und Johanna Lenz mit Christina Dreher im Doppel.

Im zweiten Spiel des Tages war Laiz II zu Gast. Gegen die Konkurrenten aus der Nachbarstadt verpassten die Riedlinger ebenfalls nur knapp einen Sieg. Die Partie endete 4:4-Unentschieden. Auch hier waren die Damen an drei von vier Punkten beteiligt: Das Damendoppel, das Einzel und das Mixed gingen an die Riedlinger dazu das zweite Herreneinzel. in allen weiteren Partien hatten die Laizer die Nase vorn. Eng war es im letzten Spiel des Tages, in dem Frank Steinhard im dritten Satz gegen Norbert Bold verlor. Riedlingen steht derzeit auf Platz sieben und hat noch einen Spieltag vor sich.

Es spielten für Riedlingen: Johanna Lenz, Christina Dreher, Peter Kaden, Klaus Schmid, Frank Steinhart, Moritz Schmid und Dieter Neumann.

Mit acht Siegen und zwei Unentschieden haben die Badmintonspieler des BV Riedlingen II die Meisterschaft unangefochten unter Dach und Fach gebracht. Allerdings stand die trotzdem erst nach dem vergangenen Spieltag fest – denn dort trafen die Riedlinger auf die Verfolger aus Laiz und im Lokalderby aus Ertingen. Gegen Laiz III, das allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten war, gab es einen Kantersieg für Riedlingen: 8:0 hieß es am Ende. Alle Spiele gingen in zwei Sätzen an die Heimmannschaft.

Ein eng umkämpftes Match war das Lokalderby gegen den TSV Ertingen, bei dem die Riedlinger am Ende nur knapp mit 5:3 die Nase vorn hatten. Das zweite Herrendoppel gewannen die Riedlinger Patrick Helfert und Klaus Müller in zwei Sätzen gegen Steffen Briemle und Matthias Fensterle. Das Damendoppel war hingegen eine klare Angelegenheit für die Ertingerinnen. Tamara Krämer und Sabrina Buck gewannen in zwei Sätzen gegen Sonja Gehweiler und Carolin Dreher. Hochklassig und hart umkämpft das erste Herrendoppel. Der erste Satz ging an die Ertinger Michael Bosch und Stefan Hofmann. Den zweiten holten die Riedlinger Christian Helfert und Bruno Jungwirth. Der dritte war über lange Zeit ausgeglichen. Lange, spektakuläre Ballwechsel waren zu sehen. Am Schluss hielten die Hausherren mit 21:17 den Sieg fest.

Nach den Doppeln stand es demnach 2:1. Zwei weitere Partien – das 1. Herreneinzel und das Gemischte Doppel – konnte der BV Riedlingen II im Dreisatz für sich entscheiden. Während das 3. Herreneinzel von Klaus Müller gegen Matthias Fensterle im Zweisatz an Riedlingen ging. Damit war der 5:3 Sieg gesichert, die Niederlagen der Riedlinger im Dameneinzel und im zweiten Herreneinzel änderten dies nicht mehr.

Auch Riedlingen III musste gegen Ertingen und Laiz III antreten. Die 3. Mannschaft musste einmal mehr Spieler an die beiden anderen Riedlinger Teams abgeben, so dass sie nicht in der Stammbesetzung antreten konnten. Trotz zum Teil enger Spiele und zweier Dreisätze ging die Partie gegen Laitz III mit 0:8 verloren. Auch gegen Ertingen gelang es den Riedlingern nicht, eine Partie für sich zu entschieden.

Während den Riedlingern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist, liegt Ertingen derzeit auf Platz vier. Allerdings steht noch ein Spieltag mit zwei Spielen aus. Riedlingen III beendet die Saison auf dem fünften Tabellenplatz.

Es spielten: Riedlingen II - Christian Helfert, Patrick Helfert, Klaus Müller, Bruno Jungwirth, Sonja Gehweiler und Carolin Dreher.

Riedlingen III: Paul Lenz, Alfred Möhrle, Dieter Neumann, Benedikt Jungwirth, Yakob Ouertani, Björn Hega, Jasmina Ortlieb und Manuela Helfert.

TSV Ertingen: Michael Bosch, Stefan Hofmann, Steffen Briemle, Matthias Fensterle, Tamara Krämer und Sabrina Buck.