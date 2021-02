Bad Buchau, Riedlingen und Unlingen erhalten Förderung

Rund 8,8 Millionen Euro aus der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg fließen in den Wahlkreis Biberach. Das teilt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger mit. Unter den insgesamt neun geförderten Vorhaben zählen auch Projekte in Bad Buchau, Riedlingen und Unlingen.

Für das Sanierungsgebiet Kernstadt IV stellt das Land der Stadt Bad Buchau 800 000 Euro zur Verfügung. In dem Bereich von der Poststraße bis zur Gartenstraße sollen durch Umnutzung und Nachverdichtung etwa 90 Wohneinheiten geschaffen werden. Weitere Ziele sind die barrierefreie Umgestaltung und Aufwertung des öffentlichen Raums. Auch private Modernisierungen sind geplant.

300 000 Euro fließen nach Riedlingen und sind hier als Finanzhilfeerhöung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet Weilerstraße-Zentrum/Mühlvorstadt bestimmt. Die Gemeinde Unlingen erhält 400 000 Euro; auch hier dient der Zuschuss als Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet Ortsmitte.

„Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass die Städte und Gemeinden ihre Weiterentwicklung fortsetzen“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger zur Bekanntgabe des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau der in diesem Jahr geförderten Sanierungsgebiete und Einzelvorhaben. „ Der Bedarf an Wohnraum ist weiterhin groß, die Stadt- und Ortskerne müssen attraktiv bleiben und es braucht öffentliche Einrichtungen. Lebendige Ortszentren steigern die Lebensqualität und unterstützen mittelfristig auch den existenziell von der Corona-Krise gebeutelten Einzelhandel.“

Die Städtebauförderung feiert in diesem Jahr Jubiläum: Seit nunmehr 50 Jahren werden die Städte und Gemeinden im Land bei ihrer Weiterentwicklung finanziell unterstützt. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat in diesem Jahr insgesamt rund 265 Millionen Euro für 361 städtebauliche Sanierungsgebiete bewilligt. Rund 90,7 Millionen Euro davon kommen vom Bund. Insgesamt fließen 6,6 Millionen Euro aus dem Programm der städtebaulichen Erneuerung im Jahr.