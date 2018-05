B311-Sperrung: Umleitungsverkehr belastet Gemeinden

Die Sperrung der Bundesstraße 311 zwischen Ertingen Süd und Riedlingen beschert den Gemeinden, durch die umgeleitet wird, mehr Verkehr. Besonders Dürmentingen, Heudorf, Binzwangen und Altheim werden durch zusätzlichen Verkehr belastet. Laut Regierungspräsidium dauert die Baumaßnahme bis 8. Juli. In der Zeit ist die Straße voll gesperrt – mit einer Ausnahme: Während des Kreismusikfests vom 7. bis 12. Juni ist der Verkehr auf der B 311 uneingeschränkt freigegeben.

Bis zum 6. Juli wird der Belag auf der Bundesstraße zwischen Riedlingen und Ertingen erneuert

Besonders belastet ist Dürmentingen, da dort der Umleitungsverkehr von der Ertinger Straße links in die Riedlinger Straße abbiegen muss. Wenn dann vor der Bäckerei und Metzgerei weitere LKW parken, wird es eng auf der Straße, der Verkehr staut. Dazu kam eine EnBW-Baustelle mit Ampelanlage, die in der ersten Zeit der Umleitung für eine halbseitige Sperrung der Straße sorgte. „Das war das Chaos“, sagt Dürmentingens Bürgermeister Dietmar Holstein. Es habe in der Ertinger Straße einen Rückstau von 2,5 Kilometern bis zur Abbiegung nach Erisdorf gegeben. „Da gab es dann schon einige ungehaltene Anrufe auf dem Rathaus“, so Holstein. Das Landratsamt und auch die anderen Akteure hätten von der Baumaßnahme gewusst. Trotzdem kam es zu der Überschneidung. Aufgrund der Extremsituation habe die Dürmentinger Verwaltung dann darauf eingewirkt, dass die Ampel anders geschaltet wurde und zur Hauptverkehrszeit die Straße nicht gesperrt wurde. Mittlerweile ist die Baustelle soweit fertig, dass die Straße nicht mehr gesperrt werden muss.

Auch in Heudorf quält sich der Verkehr durch. Auf Höhe der Bushaltestelle gibt es eine Engstelle. „Da wird es schwierig, wenn zwei LKW aneinander vorbei wollen“, sagt Holstein. Auf der L 275 bilde sich dann ein Rückstau. Die Straße sei ohne Umleitung schon mit 5000 Fahrzeugen pro Tag belastet. Außrdem liegt der Kindergarten direkt an der Straße. „Das hohe Verkehrsaufkommen verbessert die Sicherheitslage im Moment nicht“, so der Bürgermeister. Um so wichtiger sei die Realisierung des Zebrastreifens, der derzeit noch in der Planung ist. Anscheinend versuchen einige Autofahrer auch den „Stau im ländlichen Raum“ zwischen Dürmentingen und Heudorf durch Überholen wieder wett zu machen. Holstein selbst sah sich kürzlich in einer gefährlichen Situation. „Da waren wir dann zu dritt auf der Straße“, sagt er. Nur durch sein Ausscheren auf den Grünstreifen kam es nicht zu einem Unfall.

Verständnis für die Anwohner

In Altheim ist das Mehr an Verkehr ebenfalls deutlich zu spüren. Besonders diejenigen, die an der Ortsdurchfahrt wohnen, haben durch den erhöhten LKW-Verkehr auch mehr Lärm. Bisher habe es deswegen vereinzelt Anrufe auf dem Rathaus gegeben, sagt Bürgermeister Martin Rude. Im Rathaus müssten die Mitarbeiter den Lärm nur zwischen 8 und 17 Uhr ertragen, die Anwohner auch noch in den Abendstunden. Dafür habe er Verständnis. Allerdings gebe es für die Umleitung keine Alternative. „Das ist nicht die erste Umleitung mit der wir klar kommen müssen“, sagt er. Gut sei, dass es für Kindergarten- und Schulkinder, die in der kommenden Woche wieder unterwegs sind, kein erhöhtes Risiko gebe, da der Hauptstrom aus dem Baugebiet komme. Und weil sich einige der Fahrer nicht an die ausgeschilderte Umleitungsstrecke halten, landet der eine oder andere LKW dann in Waldhausen, weil er in Richtung Binzwangen abkürzen will. Dort müssten die Fahrer dann mit der engen Kurve klar kommen, so Rude.

Hintergrund

Auf rund sieben Kilometern von der Ortsdurchfahrt Riedlingen (ab Aral Tankstelle) bis Ertingen muss der Belag erneuert werden. Die Maßnahme ist aufgrund diverser Schäden, wie Spurrinnen und massiver Rissbildungen in der Fahrbahn erforderlich, schreibt das Regierungspräsidium. Die Kosten für diese Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro und werden vom Bund getragen, so das Regierungspräsidium. Während der Sanierung wird der Verkehr von Ehingen kommend in Fahrtrichtung Herbertingen bei Riedlingen über die B 312 auf die L 277 nach Altheim, weiter über Andelfingen auf die L 278 nach Binzwangen und in Ertingen zurück auf die B 311 umgeleitet. Der Verkehr aus Herbertingen in Richtung Ehingen wird bei Ertingen über die L 278 auf die K 7537 nach Dürmentingen und von dort auf die L 275 über Heudorf wieder auf die B311 in Riedlingen umgeleitet.