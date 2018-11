Bürgermeister spricht von Zensur

Der am 27. Januar anstehende Bürgerentscheid zum Stadthallenareal hat mal wieder für Zwist zwischen der Mehrheit des Gemeinderats und Bürgermeister Marcus Schafft gesorgt. Denn fünf Fraktionen (FW, WiR, Mtg!, Grüne Liste und SPD) sowie Markus Mark als einziges CDU-Mitglied haben Schafft aufgefordert, den Beitrag der Verwaltung zur geplanten Bürgerinformationsbroschüre vorab der Ratsmehrheit zur Verfügung zu stellen, damit die Räte diesen Teil nochmals überarbeiten und korrigieren können. Dies hat Schafft als „Zensur“ abgelehnt – und stützt sich dabei auf den Kommunalaufsicht.

Das Schreiben war am 8. November bei Schafft eingegangen, mit den Unterschriften der Fraktionssprecher und der von Markus Mark. In dem Schreiben wurde dem Bürgermeister eine Frist gesetzt, bis wann er die geplante Stellungnahme der Verwaltung an die Mitglieder des Gemeinderats weiterzugeben habe. Die Argumentationslinie die hinter diesem Schreiben steckt, verdeutlichte Gemeinderat Manfred Schlegel (Mtg!) in der anschließenden Diskussion. So ist aus Sicht der Unterzeichner der Gemeinderat das oberste Organ der Kommune. Der Gemeinderat hat am 28. Mai eine Entscheidung für eine kleine Lösung des Stadthallenareals getroffen. Aus ihrer Sicht hat damit der Rat eine klare Richtung vorgegeben und an die müsse sich der Bürgermeister halten und entsprechend in der Informationsbroschüre argumentieren.

Schafft hat dies rundweg zurückgewiesen. Die Stellungnahme der Verwaltung zu erarbeiten sei nicht im Aufgabenfeld des Gemeinderats, betont Schafft. Er stützt sich dabei auch auf die Kommunalaufsicht im Landratsamt. Der Gemeinderat legt die formellen Rahmendaten der Informationsbroschüre fest, aber „auf den Inhalt kann der Gemeinderat keinen Einfluss nehmen. Das käme einer Zensur nach Artikel 5 des Grundgesetzes gleich“, so die Kommunalaufsicht.

Dass sich auch die Räte in ihrem Schreiben zunächst auf die Behörde berufen, erklärt das Landratsamt mit einem Missverständnis. So hat das Kommunalamt die Anfrage aus dem Riedlinger Gemeinderat so aufgefasst, dass nachgefragt wird, wer den formellen Rahmen setzt – was dem Rat obliegt.

Hintergrund: Als Teil des geplanten Bürgerentscheids ist es nach Paragraf 21,5 der Gemeindeordnung vorgeschrieben, dass die Bürger über das Thema in einer umfassenden Broschüre informiert werden. Die Broschüre muss mindestens 20 Tage vor dem Entscheid den Bürgern zugehen. „In dieser Veröffentlichung oder schriftlichen Information der Gemeinde zum Bürgerentscheid dürfen die Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand des Bürgerentscheids in gleichem Umfang darstellen wie die Gemeindeorgane“, heißt es in der Gemeindeordnung. Als Gemeindeorgane gelten dabei der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Die Ratsmehrheit hadert indes mit der Tatsache, dass damit die BE-Initiatoren die Hälfte der zwölfseitigen Broschüre zur Verfügung haben, der Bürgermeister ein Viertel und damit drei Seiten und die Ratsfraktionen insgesamt ebenfalls nur drei Steiten Platz haben, um ihre Sicht darzulegen. Doch das ist Rechtsvorschrift.