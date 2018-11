Bürgermeister droht Gemeinderat mit Strafanzeige

Der Riedlinger Bürgermeister Marcus Schafft hat Gemeinderat Roland Uhl in der Ratssitzung am Montagabend für dessen öffentliche Äußerung über die ehemalige Riedlinger Ordnungsamtsleiterin, Tanja Bloching, gerügt. Gleichzeitig hatte er die Überlegung geäußert, dass er als ehemaliger Dienstherr Strafanzeige erstattet.

Im Südfinder war Roland Uhl damit zitiert, dass er die ehemalige Mitarbeiterin als „Strafzetteltante“ bezeichnet hatte, die man nach Bad Buchau geschickt habe. „Man kann ja zu Einzelpersonen stehen, wie man will“, so Schafft. Damit hat Roland Uhl für den Bürgermeister den Bogen deutlich überspannt. Zumal er sich in einem Video schon einmal abfällig über die ehemalige Rathausbedienstete geäußert hatte.

Schafft betonte, dass die Ordnungsamtsleiterin sehr gute Arbeit geleistet habe. Gerade bei den Themen der Feuerwehr oder des Hochwasserschutzes habe sie sich in hohem Maße engagiert und in der Interimszeit auch das Hauptamt in Riedlingen geleitet. Auch die Aussage, dass man sie nach Bad Buchau geschickt habe, sei falsch. Sei habe sich dort beworben und die Stelle als Hauptamtsleiterin erhalten.

Schafft kündigte an, mit der ehemaligen Mitarbeiterin Kontakt aufnehmen zu wollen. So wolle er abklären, ob er als ehemaliger Dienstvorgesetzter Strafanzeige erstatten soll. Er erinnerte Uhl auch daran, dass solche Aussagen nachteilig für die Stadt Riedlingen seien, weil sie bei der Suche nach neuen Mitarbeitern alles andere als hilfreich sind.