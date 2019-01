Bürgerentscheid: SZ lädt zum Podiumsgespräch in die Stadthalle

Der Bürgerentscheid zum Stadthallenareal rückt immer näher. Am 27. Januar entscheiden die Interessierten darüber, wie es auf dieser Innenstadtnahen Fläche weitergehen soll. Bislang hatten die interessierten Bürger nicht die Möglichkeit, beide Sichtweisen auf einer Veranstaltung zu erleben. Deshalb lädt die Schwäbische Zeitung am Montag, 21. Januar, zu einem Podiumsgespräch in die Stadthalle (nicht wie zunächst geplant ins Lichtspielhaus) ein, an dem Vertreter beider Modelle teilnehmen werden. Beginn ist um 19 Uhr. Die Moderation übernimmt SZ-Redaktionsleiter Bruno Jungwirth.

Jeweils zwei Vertreter werden ihr Modell vorstellen. Für die „große Lösung/Verwaltungsmodell“ werden Bürgermeister Marcus Schafft und Andreas Walz, einer der beiden Initiatoren des Bürgerentscheids, auf dem Podium sitzen. Das Konzept der Ratsmehrheit, die sogenannte „Kleine Lösung/Neue Mitte“ werden die Gemeinderäte Josef Martin und Stefan Schmid vorstellen. Der Abend soll grundsätzliche Fragen zum jeweiligen Lösungsansatz beantworten, aber auch unterschiedliche Positionen der beiden Konzeptionen deutlich machen.

Dazu sind zunächst moderierte Fragerunden und Diskussionen auf dem Podium geplant. Aber danach soll auch Zeit bleiben, damit die Bürger ihre Fragen an die Männer auf dem Podium stellen können, um Unsicherheiten zu beseitigen – damit sie am 27. Januar eine fundierte Entscheidung treffen können. Das Podiumsgespräch soll gegen 20.30 / 20.45 Uhr sein Ende finden.

Diskussion in der Stadthalle

Zunächst sollte die Podiumsdiskussion im Kino stattfinden. Doch um sicherstellen zu können, dass auch bei genügend Interesse alle Bürger das Gespräch verfolgen können, wurde die Diskussion nun in die Stadthalle verlegt.

Bislang konnten sich die Bürger über die Broschüre der Stadt zum Bürgerentscheid informieren, wo sowohl der Bürgermeister als auch die Gemeinderatsfraktionen und die Initiatoren des Bürgerentscheids ihre Position dargelegt haben. Am Donnerstagabend hat zudem die Ratsmehrheit zu einem Infoabend geladen, auf dem sie ihre Vorstellungen nochmals erläutert haben. Auch die SZ hat in den vergangenen Wochen und Monaten ausführlich über die Diskussion rund ums Stadthallenareal berichtet. Doch dass die Bürger Vertreter beider Positionen auf einer Bühne erleben, war bisher nicht der Fall.

Am Sonntag 27. Januar haben alle Riedlinger der Kernstadt und der Teilorte die Möglichkeit, beim Bürgerentscheid mitzubestimmen. Stimmberechtigt sind rund 8320 Männer und Frauen, die über 16 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder EU-Bürger sind. Weitere Voraussetzung für die Teilnahme: Sie müssen mindestens schon seit drei Monaten in Riedlingen wohnen.