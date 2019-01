Bürgerentscheid: 32,8 Prozent haben bis 16 Uhr ihre Stimme abgegeben

Seit Sonntagmorgen, 27. Januar, läuft der erste Bürgerentscheid in der Stadt Riedlingen. Seit 8 Uhr können die Wahlberechtigten darüber abstimme, wie das Stadthallenareal im Zentrum der Stadt weiterentwickelt werden soll. Bis um 16 Uhr haben 32,8 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Bis um 16 Uhr war die Wahlbeteiligung in Zell-Bechingen am höchsten. Nahezu 60 Prozent aller Wahlberechtigten haben in dem Teilort gewählt. In den anderen Teilorten der Stadt lag die Quote um die 30 Prozent, wie auch im Kernort. Nur im Wahlbezirk Klinge lag sie deutlich darunter.

Der Bürgerentscheid wendet sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats vom Mai über die weitere Entwicklung auf dem Stadthallenareal. Wer mit „Ja“ stimmt, unterstützt den sogenannten Verwaltungsvorschlag, wer mit „Nein“ stimmt, favorisiert das Konzept der „Neuen Mitte“, das von fünf Fraktionen unterstützt wird. Damit der Bürgerentscheid Erfolg haben kann, muss die Mehrheit mit „Ja“-Stimmen und diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen. Dies sind 1642 Stimmen. Allerdings zählen nur die gültigen Stimmen.

Bis um 14 Uhr haben rund ein Viertel von ihrem Wahlrecht Gebraucht gemacht: Die Wahlbeteiligung lag zu diesem Zeitpunkt bei 24 Prozent, heißt es von der Stadtverwaltung. In dieser Zahl sind die Briefwähler bereits enthalten.

Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wird zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr gerechnet.