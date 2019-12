Böllern in der Altstadt ist brandgefährlich

Auch wenn es in Zeiten des Klimaschutzes etwas in Verruf geraten ist, gehört für viele Menschen das Feuerwerk zu Silvester wie der Christbaum zu Weihnachten. Allerdings gibt es dafür gesetzliche Grenzen. So ist in der Riedlinger Altstadt Pyrotechnik verboten. Wer beim Böllern erwischt wird, mus mit einem Bußgeld rechnen. Sogar eine Freiheitsstrafe kann verhängt werden. Funkenflug ist in unmittelbarer Nachbarschaft zu den alten Fachwerkhäusern brandgefährlich.

Bürgermeister Marcus Schafft verweist auf den Ensembleschutz, unter dem die gesamte Altstadt stehe. Und bei der engen Bebauung greift ein Feuer schnell von einem Haus auf das nächste über. Als größte Brandkatastrophe Riedlingens gilt der Marktplatzbrand am Abend des 4. Februar 1804, bei dem innerhalb von nur drei Stunden elf Gebäude völlig eingeäschert und drei weitere schwer beschädigt wurden. Die Ursache wurde nie geklärt. Anstelle der zerstörten Häuser wurden auf Beschluss des Magistrats keine neuen mehr gebaut, weshalb Riedlingen heute über einen schönen Marktplatz verfügt. Sogenannte Feuergassen zwischen den Häusern sollten das Übergreifen der Flammen zumindest erschweren. Welch großes Risiko immer noch bestehe, sagt Schafft, habe der Brand am Marktplatz 2016 gezeigt. Der war allerdings vorsätzlich gelegt worden.

In der Riedlinger Altstadt ist schon seit 2010 das Abbrennen von Böllern und Raketen strikt verboten. Grund dafür war der Großbrand im Jahr 2008 in Tübingen. Dort hatte sich ein Feuerwerkskörper in den Giebel eines alten Fachwerkhauses gebohrt und den Dachstuhl entzündet. Der Brand hat zu einer Verschärfung des Gesetzes geführt. Seit 2009 verbietet die „Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz“, Paragraf 23, Absatz 1 „das Abbrennen von pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen“. Zu den brandempfindlichen Gebäuden zählt der Gesetzgeber auch Fachwerkäuser. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10 000 Euro. Wer einen nicht zertifizierten Knaller (so genannte Polen-Böller verwendet, kann sogar mit bis zu 50 000 Euro zur Kasse gebeten werden – oder mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden. Und wer andere Menschen oder fremde Sachen von einem bedeutendem Wert mit einem Feuerwerkskörper gefährdet, dem drohen sogar bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Eine Ausnahmegenehmigung zum Böllern in der Altstadt hat die Bürgerwehr Riedlingen mit ihrem geschulten Personal. Die führt in der Silversternacht wieder das zur Tradition gewordene Salutschießen durch. Eine Abordnung der Bürgerwehr findet sich um Mitternacht auf dem Marktplatz in Riedlingen mit der Kanone „Frieda“ ein und begrüßt das Jahr 2020 mit zwölf Salutschüssen.

Die Polizei hat angekündigt, in der Silvesternacht verstärkt präsent zu sein. Sie weist auf das Verletzungsrisiko durch Raketen und Böller hin. Risiko. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Kinder gerichtet werden. Sie können meist die Zeit bis zur Explosion eines Feuerwerkskörpers oder die Wucht der Explosion nicht richtig einschätzen. Kinder unter zwölf Jahren dürfen deshalb keine Feuerwerkskörper kaufen oder entzünden. Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie 1 kaufen und entzünden. Dazu gehören Wunderkerzen, Tischfeuerwerke, Traumsterne und Eisfontänen. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen erst von Personen ab 18 Jahren gekauft und entzündet werden. Dazu gehören Silvesterraketen, Feuerwerksbatterien, Knaller, Böller oder auch Vulkane. Das Böllern ist aber nur an Silvester und am Neujahrstag erlaubt. An allen anderen Tagen braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Und Betrunkene sollten überhaupt kein Feuerwerk zünden. Viele verletzen sich alljährlich schwer an explodierenden Feuerwerkskörpern.