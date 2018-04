Ein Unbekannter hat Donnerstagnacht in Riedlingen eine Autoscheibe eingeschlagen und ein Handy erbeutet.

Der Diebstahl hat zwischen 18 und 5.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Konrad-Manopp-Straße stattgefunden, so die Polizei. Der Einbrecher hatte an dem VW-Kleinbus die Seitenscheibe eingeschlagen. Im Innern fand er das Mobilfunkgerät. Die Spuren, die er zurückgelassen hat, geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) erste Hinweise, so die Polizei.