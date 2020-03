Eine Leichtverletzte und mehr als 50 000 Euro Sachschaden hat am Montag ein Unfall in Zwiefaltendorf gefordert. Gegen 7.30 Uhr war laut Polizeiangaben eine 55-Jährige in der Straße Zum Bahnhof unterwegs. Im Einmündungsbereich bog sie nach rechts in die Von-Speth-Straße ab. Dabei kam sie auf die Gegenfahrspur, auf der aus Richtung Datthausen ein Traktorfahrer unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wodurch die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Polizei (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 4000 Euro, der am Traktor der Marke John Deere rund 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

