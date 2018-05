Autofahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montag bei Neufra davongetragen. Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 53-Jährige in der Ertinger Straße. Sie bog nach links auf die Bundesstraße 311 in Richtung Ertingen ab.

Dort war ein Smart in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete die Fiatfahrerin nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Verursacherin überstand den Unfall unverletzt.

Die Fahrerin des Smart trug leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro. Die Feuerwehren aus Riedlingen und Neufra waren ebenfalls an der Unfallstelle. Die Männer reinigten die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffe und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.