Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen kontrollierten am Samstag in der Nacht gegen 0.10 Uhr in der Gammertinger Straße in Riedlingen einen 64-jährigen Autofahrer. Dabei konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Der Mercedesfahrer zeigte sich kooperativ. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.