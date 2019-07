In der Nacht auf Montag ist die Feuerwehr Riedlingen zu einem Autobrand gerufen worden. Gegen 1.15 Uhr war ein Citroenfahrer in der Zollhauser Straße unterwegs. als Qualm aus seinem Auto aufstieg. Der junge Mann stoppte und versuchte, die Flammen selbst zu löschen. Da es dem 18-Jährigen nicht gelang, rief er die Feuerwehr, die den Brand dann löschte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Vermutlich hatte ein technischer Defekt das Feuer verursacht, so die Polizei in einer Mitteilung.