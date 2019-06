Hoher Schaden entstand am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Riedlingen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 45-Jährige kurz vor 14 Uhr ausparken. Doch statt rückwärts fuhr ihr Opel am Marktplatz unerwartet vorwärts.

Der Wagen rammte die Auslagen und ein Schaufenster der Ulrichschen Buchhandlung. Das wurde total beschädigt. Auch der Opel war kaputt. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15 000 Euro.