Mit Reparaturkosten von rund 800 Euro muss ein Autobesitzer nach einer Sachbeschädigung an seinem Fiat rechnen. Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwoch während das Auto in der Hindenburgstraße in Riedlingen geparkt war. In diesem Zeitraum wurden die Motorhaube und das Dach des Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter der Telefon 07371/9380 entgegen.