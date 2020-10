Auto brennt völlig aus - Besitzer reagieren geistesgegenwärtig

Geräusche und ein Knall haben Anwohner der Wegscheiderstraße in Riedlingen in der Nacht auf Mittwoch aus dem Schlaf gerissen. Ein auf der Straße geparktes Auto brannte. Die Anwohner riefen die Feuerwehr und brachten ein weiteres Fahrzeug und Mülltonnen in Sicherheit.

Die Feuerwehrabteilung Riedlingen wurde kurz vor 3 Uhr von der Integrierten Leitstelle Biberach zu dem Autobrand in der Wegscheiderstraße alarmiert. Anwohner wurden durch Geräusche wach und so auf das brennende Fahrzeug auf der Straße vor dem Haus aufmerksam. Geistesgegenwärtig entfernten die Besitzer einen weiteren direkt dahinter geparkten PKW sowie Mülltonnen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Ford nahezu im Vollbrand. Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr vor, konnte das Feuer schnell löschen und so auch eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Hecken verhindern. Bei den Nachlöscharbeiten und der anschließenden Bergung durch ein Abschleppunternehmen, wurde das Auto laufend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und Glutnester abgelöscht.

Die Straße wurde von der Feuerwehr gesäubert. Auslaufende Betriebsstoffe konnten nicht festgestellt werden. Als Brandursache wird aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Riedlinger Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann vor Ort war, konnte nach rund zwei Stunden den Einsatz beenden. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen an der Einsatzstelle.