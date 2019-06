Auto übersehen: Unfall bei Tankstelle fordert vier Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag bei der Jet-Tankstelle in Riedlingen ereignet. Bei dem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurden vier Personen verletzt.

Gegen 15 Uhr wollte die Fahrerin eines Fiats aus der Tankstelle nach links in Richtung Nordtangente fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Audi. Die beiden Autos touchierten,der Fahrer des Audis verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn.

Zwei Insassen schwer verletzt

Dort prallte er frontal mit einem VW zusammen. Dabei wurden der Fahrer des Audis und die drei Insassen des VWs verletzt, zwei davon schwer.

Der Rettungsdienst war mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz und kümmerte sich um die Verletzten. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort.

Insgesamt 45.000 Euro Schaden

In der Erstalarmierung war von einem Fahrzeugbrand ausgegangen worden, weil starke Rauchentwicklung aus einem Auto gemeldet wurde. Doch diese Meldung erwies sich als unzutreffend.

In einer ersten Schätzung ging die Polizei von einem Sachschaden von insgesamt 45 000 Euro an den drei Fahrzeugen aus. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.