Auto überschlägt sich und bleibt hochkant stehen

Leicht verletzt hat eine 39-jährige Frau am Freitag einen spektakulären Unfall auf der B312 in Riedlingen überstanden.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 13 Uhr auf der Zwiefalter Straße in Richtung Göffingen unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mit ihrem Nissan eine fünf Meter tiefe Böschung hinunter. Unten überschlug sich das Auto der Länge nach in einem Garten. Der Wagen stellte sich wieder auf und blieb mit dem Dach nach unten an einem Baum hochkant stehen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.