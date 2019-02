Auto überschlägt sich - 19-Jährige leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag bei Zwiefaltendorf leicht verletzt worden.

Die 19-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr auf der L271 von Zwiefaltendorf in Richtung Zwiefalten. In einer Linkskurve kam die Seat-Fahrerin nach rechts auf das Bankett, steuerte gegen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Seat geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung überschlug sich das Fahrzeug. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt, so die Polizei in einer Mitteilung. Rettungskräfte brachten die 19-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4 000 Euro.