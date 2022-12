Austausch über ambulante medizinische Versorgung

Der neue Landrat Mario Glaser und Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft haben sich zu einem Gespräch getroffen. Dabei ging es um die aktuellen Herausforderungen für die Stadt Riedlingen und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Biberach. Dies teilt das Landratsamt mit.

Ein zentrales Thema des Gesprächs war die ambulante medizinische Versorgung in Riedlingen. Landrat Mario Glaser betonte dabei: „Der Landkreis hat bereits im vergangenen Jahr für das ambulante medizinische Dienstleistungszentrum in Riedlingen finanzielle Unterstützung zugesagt. Auch wollen wir in den nächsten Jahren Geld in die Hand nehmen und in das ehemalige Schwesternwohnheim investieren. Das kreiseigene Gebäude soll in einen guten, energetischen und organisatorischen Zustand versetzt werden, um den Praxen vor Ort eine langfristige und adäquate Perspektive zu bieten. Wichtig ist mir zudem, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern an der Beruflichen Schule attraktive Wohnheimplätze zur Verfügung stellen können.“

Bürgermeister Marcus Schafft dankte Landrat Mario Glaser dafür: „Ich freue mich, dass der Landkreis die Stadt Riedlingen bei der ambulanten medizinischen Versorgung unterstützend begleitet. Die Stadt Riedlingen sieht sich nach wie vor in der Pflicht, die erforderliche Infrastruktur für ein Angebot ambulanter Operationen in räumlicher Nähe zur Stadt Riedlingen und dem benachbarten Umland bereitzustellen, um so verschiedenen Ärzten entsprechende medizinische Angebote zu ermöglichen. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, ein tragfähiges Konzept für das ambulante medizinische Dienstleistungszentrum zu entwickeln.“

Landrat Mario Glaser und Bürgermeister Marcus Schafft vereinbarten zum weiteren Vorgehen, dass die Stadt Riedlingen zu einem Runden Tisch der Ärzteschaft einladen werde. Der Runde Tisch unter der Leitung und Moderation der Stadt Riedlingen solle die ambulante Gesundheitsversorgung in Riedlingen in den Blick zu nehmen. Der Landkreis werde daran ebenfalls teilnehmen.

Weitere Themen des Austauschs waren unter anderem das interkommunale Gewerbegebiet Donau-Bussen (IGI DoBu), der Ausbau erneuerbarer Energien, die Donautalbahn sowie die infrastrukturelle Entwicklung.

„Wir wollen auch künftig in einem regelmäßigen, konstruktiven Austausch stehen und die gute Zusammenarbeit weiter vertiefen.“, stellten Landrat Mario Glaser und Bürgermeister Marcus Schafft zum Abschluss übereinstimmend fest.