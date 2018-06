Ausstellung „Rückkehr ins Leben“ eröffnet

Mit einem Geschichtsprojekt einer großen Herausforderung gestellt haben sich acht Schüler des Kreisgymnasiums Riedlingen. Betreut von ihren Lehrern Anne Kopp und Otmar Schneider beleuchteten sie zum 70. Jahrestag ihrer Befreiung die Lebensgeschichten von fünf ausgewählten Gefangenen, die von den Nazis als Geiseln für Verhandlungen gedacht waren und stellten sie zu einer Ausstellung zusammen. Sie ist noch bis Freitag, 15. Mai, im Foyer der Kreissparkasse Riedlingen zu sehen.

Einblick in die Geschehnissen am Pragser Wildsee schenken weitere Schautafeln. Sie stammen aus der ursprünglichen Ausstellung „Rückkehr ins Leben“, die vor zehn Jahren von Hans-Günter Richardi aus Dachau für die Gemeinde Niederdorf in Südtirol erstellt wurde. Schüler des Cusanus-Gymnasiums Bruneck in Südtirol präsentierten sie jetzt neu. Der Anlass: Am 30. April 1945 wurden in Südtirol nach ihrer Befreiung aus der Gewalt der SS 135 Sippen- und Sonderhäftlinge im Hotel Pragser Wildsee untergebracht. Am 4. Mai trafen dort die Amerikaner ein.

Bei den Inhaftierten handelte es sich in der Mehrzahl um prominente Politiker und Gegner des Nazi-Regimes aus 17 verschiedenen Ländern. Bei der Vernissage ließen die zehn Schüler aus Südtirol den gesamten Geiseltransport und die Hintergründe vor dem Publikum Revue passieren. Richardi hatte die historische Erschließung der Geschehnisse am Pragser Wildsee angestoßen und hielt dazu einen Vortrag.

Erinnerungen dokumentiert

Anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und Erinnerungen präsentierten die KGR-Schüler Lebensgeschichten Gefangener. Auf einer Karte von 1945 sind mit Stecknadeln die Orte markiert, zu denen sie transportiert wurden. Auch die Erinnerungen der Besitzerin des Hotels, Emma Heiß-Hellenstainer, sind dokumentiert worden.

Bei ihren Recherchen tief in das Geschehen und Erleben der Gefangenen eingedrungen sind die heutigen Zehntklässler, die ersten Kontakt mit dem Thema zu Beginn der neunten Klasse hatten. Erste Informationen wurden im Internet und in Büchern gesammelt. Im Oktober vergangenen Jahres verbrachten sie für ihre Recherchen und in der Begegnung mit den Schülern des Cusanus-Gymnasiums einige Tage in dem Hotel, in dem sich die Ereignisse vor 70 Jahren abspielten und das jetzt das Zeitgeschichtsarchiv Pragser Wildsee beherbergt. Beeindruckt waren sie von den vielen Besuchern bei der Ausstellungseröffnung. Unter ihnen befanden sich auch eine Tochter von Alexander Schenk von Stauffenberg, der zu den Gefangenen gehört hatte, sowie Nachfahren des 1944 hingerichteten Dr. Cäsar von Hofacker, dessen Frau und zwei Kinder sich ebenfalls in Sippenhaft befanden.

Schulleiter Georg Knapp war von der Stauffenberg-Gesellschaft angefragt worden, ob sich das Kreisgymnasium dem Thema widmen könnte. Der Austausch mit dem Cusanus-Gymnasium in Südtirol soll fortgesetzt werden, unterstrich Knapp. Dort hatten die Riedlinger auch ihre Stauffenberg-Ausstellung „Vom Verräter zum Vorbild“ gezeigt, die 2012 zusammengestellt worden war.

KGR-Schüler erforschen historische Persönlichkeiten

Theresa Wachter aus Altheim und Jana Funk aus Uttenweiler haben sich Pastor Martin Niemöller angenommen, der sich nach einer kurzen Unterstützung der NSDAP gegen die Ausgrenzung von Christen mit jüdischer Herkunft und einer Bibelauslegung im Sinne der Nationalsozialisten wandte. Nach dem Krieg war er einer der herausragenden Vertreter der evangelischen Kirche. Der 1934 zum österreichischen Bundeskanzler gewählte Kurt Schusnigg hatte als Nazi-Gegner eine Volksabstimmung für ein unabhängiges Österreich angestrebt. Mit ihm beschäftigte sich Jan Borst aus Andelfingen. Léon Blum war dreimal französischer Ministerpräsident. Der Jude gehörte der Widerstandsbewegung gegen die Deutschen an. Als prominenter Häftling sollte er den Nazis bei Verhandlungen mit den Franzosen hilfreich sein, haben Daniel Breetzke aus Langenenslingen und Benedikt Jochum aus Pflummern bei ihren Recherchen erkundet. 1946 wurde er erneut zum Ministerpräsidenten in Frankreich gewählt.

Die Kabarettistin Isa Vermehren wurde in Sippenhaft genommen, weil ihr Bruder mit seiner Frau zu den Alliierten übergelaufen war. Nach dem Krieg trat sie in die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligen Herzen Jesu ein und sprach später immer wieder das „Wort zum Sonntag“ im Fernsehen. Beispiele davon sind bei der Ausstellung mittels Laptops zu sehen. Lea Fisel aus Grüningen konnte bei ihrer Darstellung auf Erinnerungen Vermehrens zurückgreifen, die sie in einem Buch veröffentlicht hat. In Sippenhaft befand sich auch die Großcousine des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Marie-Gabriele von Stauffenberg. Antonia Birnbickel und Katja Lenge aus Hayingen werteten für ihre Zusammenstellung Tagebuchaufzeichnungen der Adeligen aus.