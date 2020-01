Ausstellung geht zu Ende

Am Freitag 10. Januar, geht die Aquarell-Ausstellung „Ansichten, Blicke von Riedlingen und der Umgebung“, in der Galerie Ricki Scopes zu Ende. Die Galeristin lädt von 14.30 bis 17 Uhr zu einer Finissage in die Galerie am Weibermarkt in Riedlingen ein. Besucher sind auf eine Tasse Tee oder ein Gläschen Sekt eingeladen, um mit Ricki Scopes über Aquarell-Malerei zu sprechen. Es gibt auch neue Bilder in der Ausstellung zu sehen. Nach der Finissage beschäftigt sich die Galeristin bereits mit einer neuen Ausstellung. Am Sonntag, 9. Februar, um 13 Uhr, ist Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Biophilie“, die Malerei von Sandra Dreyer zeigt.