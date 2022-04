Ausstellung – „Die Schönheit der Region“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gezeigt wird eine kleine Fotoausstellung von Nadine Junghänel, eine Schülerin des Berufskollegs Gesundheit und Pflege im Kolping Bildungszentrum Riedlingen in der Kirchstraße 24. Seit einigen Jahren befasst sich Nadine Junghänel mit Landschaftsfotografie. Die hier ausgestellten Bilder „Die Schönheit der Region“ zeigen verschiedene Landschaften in und um Riedlingen. „Fotografie ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung – sie gibt uns Freiheit und lehrt uns“, so Nadine Junghänel.

Die kleine Ausstellung kann während der Schulzeiten (8:00 – 12:40 und von 13:30 -15 Uhr) besichtigt werden.