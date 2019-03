Ausgezeichnete Weiber von der Stadt

Heiß begehrt sind die Orden, die an Weiber verliehen werden, die unermüdlich am Fasnetsdienstag früh aufstehen, sich ins Weiberhäs werfen und nach Riedlingen zu den Weibern von der Stadt kommen. Die erste Auszeichnung gibt es nach 15 Jahren. Der Strumpfbandorden (15 Jahre) wurde in diesem Jahr verliehen an: Gaby Böhmer-Hennes, Doris Schäfer, Rosemarie Schneider, Barbara Roth und Gertrud Erdmann. Schon 30 Mal dabei waren Siggi Lenz und Elisabeth Strehl, ihnen wurde der Weiberorden (30 Jahre) umgehängt. Und der seltene Keramikorden, den es für besonderes Engagement bei den Weibern gibt, ging dieses Jahr an Waltraud Wolf.

Foto: Marion Buck