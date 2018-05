In den schönen Schwarzwald führt der Jahresausflug des Jahrgangs 1935/1936 am Mittwoch, 27. Juni. Auf dem Programm stehen eine Rundfahrt mit dem Motorschiff auf dem Titisee, ein Bummel an der Uferpromenade, einen Abstecher nach Hinterzarten und ins wildromantische Donautal. Auch neu Zugezogene sind willkommen.

Auskunft erteilt Gerhard Rupp unter Telefon 07371/8887.