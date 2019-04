Aus purer Lust am Singen

Der Chor Fatal und der Gemischte Chor Neufra veranstalten am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Donauhalle Neufra. Unter dem Motto „...aus purer Lust am Singe“ haben die beiden Chöre ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt vorbereitet. Einlass ist ab 19 Uhr.

Grund zum Feiern gibt es am 11. Mai nämlich gleich doppelt: Vor 125 Jahren wurde in Neufra der erste Männerchor gegründet, um mit Gesang die Herzen der Menschen zu erfreuen und sowohl kirchliche als auch geistliche Hochfeste musikalisch zu umrahmen. Aus dem einstigen Männerchor hat sich über die Jahrzehnte der Gemischte Chor weiterentwickelt, der nun mit Frauen und noch mehr Freude mit bekannter und moderner Chormusik begeistert.

Gleichzeitig feiert in diesem Jahr auch die 1999 gegründete Jugendabteilung des Liederkranzes, der Chor Fatal, sein 20-jährige Bühnenjubiläum. Simone Dobeschinski war es, die schon zuvor mit ihrer Mädchengruppe Gottesdienste modern und jugendlich umrahmte. Die singenden Mädels machten schnell von sich hören und so kam es, dass zusammen mit einer Hand voll singbegeisterten Jungs 1999 das erste Konzert mit weltlichen und modernen Hits gegeben wurde. Mit Songs wie „We are the world“ von Michael Jackson und der bekannten Hymne „Freude schöner Götterfunken“ begeisterten die Sänger nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch viele männliche Jugendliche für das Chorsingen. Und so gehört der Chor Fatal aktuell zu einem der wenigen jungen Chöre im Landkreis, der mit einem stolzen Männeranteil glänzen kann.

Und diese Erfolgsgeschichte möchten beide Chöre mit einem großen Jubiläumskonzert feiern. „Die Gäste erwartet eine musikalische Reise durch unsere Entstehungsgeschichte, gepaart mit einer Auswahl an aktuellen Melodien und Hits“, erklärt Michael Kübeck, Dirigent des Gemischten Chors. Dazwischengibt es Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Vereins mit seinen beiden Chören. Im Rahmen des Konzerts soll ein musikalischer Gastauftritt (der jetzt noch nicht verraten wird) für klangvolle Abwechslung sorgen und tolles Alpenfeeling in die Donauhalle tragen. „Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Konzertabend mit einem vielseitigen Programm und wollen gar nicht zu viel verraten, freut sich Chor Fatal-Dirigent Michael Kniele, „deshalb einfach kommen, zuhören, überraschen lassen, genießen und mitfeiern.“

Im Anschluss an das Konzertprogramm können die Gäste den Abend gemütlich bei einem Jubiläumscocktail an der Bar ausklingen lassen und auch für Bewirtung ist gesorgt. „Wir möchten den Zuhörern zeigen, wie frisch und abwechslungsreich Chorgesang sein kann“, erklärt Vorsitzende Irene Selg, „und das gepaart mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm, so dass keine Langeweile aufkommt.“