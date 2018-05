Aus Marktkauf wird E-Center

Vergangene Woche wehten noch die grünen Marktkaufflaggen auf dem Parkplatz, nun sind die Flaggen gelb: Am 28. Mai wird die Riedlinger Marktkauf-Filiale umbenannt und zu einen E-Center. Dies bestätigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Unter anderem wird mit der Umgestaltung ein Depot-Shop im Obergeschoss integriert.

Nach einer individuellen Prüfung des Standorts, sie entschieden worden, dass aus Marktkauf ein E-Center wird, heißt es auf SZ-Anfrage vom Unternehmen. Marktkauf bleibt als Vertriebsschiene erhalten. Unter diesem Dach finden sich hauptsächlich SB-Warenhäuser mit besonders großer Verkaufsfläche und einem Sortiment mit großen Non-Food-Anteil, so das Unternehmen.

Für die 85 Mitarbeiter und zwei Auszubildenden der Riedlinger Marktkauf bzw. E-Center-Filiale ergeben sich demnach durch die Umstellung keinerlei Veränderungen. Die Kunden würden dagegen von vielen EDEKA-spezifischen Angeboten und Services eines E-Centers, etwa verschiedene Publikationen und nationale Angebote, profitieren.

Eine Neuerung findet sich im Obergeschoss des neuen E-Centers. Dort wird ein Shop des Deko- und Wohnspezialisten „Depot“ integriert. Die Handelskette ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und befindet sich in gut besuchten Innenstadtlagen sowie in ausgesuchten Fachmarkt- und Einkaufszentren und seit 2014 auch in Edeka-Filialen. Das Sortiment umfasst neben reinen Dekoartikeln auch Artikel aus den bereichen Wellness und Bad sowie Küche und Möbel sowie Heimtextilien.

Im neuen E-Center, der in den vergangen acht Wochen „optimiert“ worden sei, werden auf den 4200 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 40 000 Artikel präsentiert. „Alles unter einem Dach“, sagt das zu Marktleiter Stephan Frank. Neben den Lebensmitteln, die auch regionale Produkte umfassen, bleiben auch Serviceleistungen wie Kopierer, Lotto-Annahmestelle und Ruhebank. Insgesamt 218 Parkplätze stehen den Kunden vor dem Markt zur Verfügung, der montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet ist.

In der Eröffnungswoche ab dem 28. Mai sind noch einige besondere Aktionen geplant. „Kinderschminken, eine Hüpfburg für die Kleinen, der neue Edeka-Foodtruck, Glücksrad, Gewinnspiele sowie zahlreiche Verkostungsstände unserer Industriepartner warten auf unsere Kunden“, verrät Frank.