An der Mancherloch-Kreuzung in Riedlingen ist es am Samstag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Durch einen umgekippten Anhänger, der mit Kies beladen war, kam es zu einer zeitweisen Blockierung der Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Am Samstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, wollte ein Auto mit einem Kies beladenen Anhänger auf der Daimlerstraße bei der Mancherlochkreuzung links zur Metzgerei abbiegen. Das nachfolgende Auto hielt ordnungsgemäß an. Das dritte folgende Fahrzeug bemerkte zu spät, dass die beiden Autos vor ihm anhielten und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf. Das wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das erste Fahrzeug mit Anhänger geschoben. Der kippte in Folge um, der Kies landete auf der Straße und blockierte die Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde der Anhänger völlig demoliert. Laut Polizei beseitigten die Unfallbeteiligten den Kies mit Schaufeln selbst von der Straße. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Vor Ort war die Polizei zur Unfallaufnahme.

Weil die Daimlerstraße am Samstagmorgen stark frequentiert war, kam es in der Straße und auf der Mancherlochkreuzung Verkehrsbehinderungen.