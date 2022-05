Auf zur Oper im Theater Ulm

Am Sonntagabend geht’s in die Oper im Theater Ulm. Die Inhaber des Abo-Päckchens GH8 erleben am Sonntag, Mai, auf „ l barbiere di Sviglia“ Opera buffa in zwei Akten von Gioachino Rossini. Spontane Besucher sind herzlich eingeladen und können den Bus ebenfalls nutzen, heißt es in der Medienmitteiklung. Informationen gibt’s bei M. Müller unter Telefon 07371 / 15 16 oder der Thesterkasse unter Telefon 0731 / 161 44 44. Die Fahrtkosten zahlen die Mitfahrer direkt im Bus. Abfahrt ist um 17.45 Uhr an der Bushaltestelle Grabenstraße/Kirchstraße. Der Bus fährt direkt zum Theater. Rückfahrt sofort nach Aufführungsende.