Auf die Räder, fertig, los, heißt es ab dem 17. Mai. Bis 6. Juni tritt ganz Riedlingen beim Stadtrasdeln an. Das teilt die Stadt mit.

Im Rahmen der Initiative „Radkultur“ fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des „Klima-Bündnis“. Ziel ist in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. „Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten“, heißt es in der Medienmitteilung der Stadt. Wer nun Lust hat mitzufahren, meldet sich übers Internet an.

Mit der Meldeplattform „Radar!“ haben Radelnde die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern, so die Stadt.

Auch Unternehmer dürfen sich gerne für das Stadtradeln stark machen. Als Partner der Stadt können sie Sachpreise zur Auslobung der Gewinnerteams zur Verfügung stellen. Außerdem werden die drei schönsten Fotos, die auf einer Radtour in und um Riedlingen entstanden sind, prämiert. Die Fotos senden die Teilnehmer per E-Mail ein. Die öffentliche Auslobung findet im Juni statt, der Termin hierfür wird noch bekannt gegeben.

Kontakt Ansprechpartner Stadt Riedlingen ist Tamara Ortmann, Wirtschaftsförderung. Zu erreichen ist sie per E-Mail: tortmann@riedlingen.de sowie unter Telefon 07371 / 183 17