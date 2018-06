Auf der Suche nach einer innerstädtischen Lösung

Der Drogeriemarkt Müller am Marktplatz in Riedlingen wird im Herbst schließen und als Frequenzbringer für die Innenstadt wegfallen. Riedlingens Bürgermeister Schafft hofft, dass sich noch eine innerstädtische Lösung finden lässt.

Der genau Termin, wann die Müllerdrogerie auf dem Marktplatz schließen wird, steht noch nicht fest. Aber Ende Oktober oder Mitte November wird es soweit sein, wenn sich für das Unternehmen kein alternativer Standort in Riedlingen anbietet. Hauptursache für die Schließung ist die fehlende Barrierefreiheit sowie die geringe und nicht erweiterbare Fläche. Die Firma Müller möchte allen Kunden ein uneingeschränktes Einkaufserlebnis bieten und dieses Versprechen könne in der Riedlinger Filiale so nicht gewährleistet werden, teilte die Pressestelle des Konzerns auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Der Drogist will nach einer langfristigen Lösung suchen. Die Mitarbeiterinnen in Riedlingen werden nicht arbeitslos. Sie arbeiten dann künftig in der neuen Filiale in Mengen.

„Das ist eine Schande“, sagt Marianne Gehweiler über die Schließung des Müllermarktes. Die Seniorin macht sich Gedanken, wo sie künftig ihre Drogerieartikel kaufen soll. Die 81-Jährige wohnt in Baach und kommt täglich in die Tagespflege in Riedlingen. Und wenn sie dann schon in der Stadt sei, nutze sie auch die Möglichkeit des Einkaufs. Mit dem geborgten Rollator der Tagespflege fährt sie einmal ums Eck und steuert die Müllerdrogerie an. Da kaufe sie gerne ein, weil sie sich in dem Laden auskenne. Das mache sie schon seit Jahren so, sagt sie und mag sich nicht vorstellen, dass ihre Einkäufe in ein paar Monaten nicht mehr möglich sein sollen. Die Stadt sterbe aus, sagt sie. Am liebsten wäre ihr ein Gemischtwarenladen in der Innenstadt, „so wie zu Gaissmaiers Zeiten“. Dann könnte sie alle ihre Einkäufe direkt in der Stadt erledigen. In die Stadt gefahren kommt auch Gretel Blum aus Ittenhausen. Schon viele Jahre. Und immer ist das Ziel der 77-Jährigen die Innenstadt, wo sie ihre Einkäufe erledigt. Auch wenn Ittenhausen eine ganze Ecke von Riedlingen entfernt liegt, sei der Müllermarkt der nächste Drogeriemarkt für sie, sagt die Seniorin und mag sich nicht vorstellen, dass es den ab Herbst nicht mehr geben soll.

Gabriele Stümke, Riedlinger Gemeinderätin, Vorstandsmitglied in der Seniorengenossenschaft und zuständig für das betreute Wohnen, bezeichnet die drohende Schließung als herben Verlust. Für die Senioren wäre es wichtig, dass Müller in der Stadt bleibt, sagt sie. Zum einen, damit sie ihren Drogeriebedarf dort decken können, zum anderen fördere der Gang in die Stadt und zum Einkaufen die Selbstständigkeit der älteren Menschen. So kämen sie mit anderen in Kontakt und nähmen automatisch am Stadtleben teil. Dass Müller ein Frequenzbringer in der Stadt ist, habe sich deutlich gezeigt, als er wegen des Brandes geschlossen war. „Da war weniger los in der Stadt“, sagt Stümke.

Auch Silvia Pöhlsen vom City- und Marketingverein beschäftigt sich mit dem Thema „Müller“. Drogerieartikel, Schreibwaren, Lebensmittel bis zur Tiernahrung – die Frage sei, wer das von den anderen Fachgeschäften in der Innenstadt auffangen könne, sagt Pöhlsen. Dazu liefen bereits Gespräche mit den Betreibern. Ein Stück weit müsse man ab Herbst improvisieren, damit der Kunde weiterhin in der Innenstadt einkaufen könne. „Früher oder später muss wieder ein Drogeriemarkt in der Innenstadt angesiedelt werden“, sagt die Citymanagerin. Auch mit der Besitzerin der Immobilie steht Pöhlsen in Kontakt. Das Haus müsse nach dem Brand dringend saniert werden und dann würde ein neuer Mieter für die Immobilie gesucht. Pöhlsen glaubt nicht, dass das Gebäude in der 1A-Lage lange leer steht.

Die Hoffnung auf eine Lösung des Problems hat Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft noch nicht aufgegeben. Man sei mittendrin in den Verhandlungen, man suche immer noch nach einer Lösung, sagt er. Ihm liege daran, den Markt in der Stadt zu halten. Allerdings sieht auch er die Schwierigkeit der großen Flächen, die Müller brauche. Schafft hat dem Drogisten einen Vorschlag unterbreitet. Welcher Art der Vorschlag ist, könne er noch nicht näher erläutern. Zuerst müsse Müller auf den Vorschlag der Stadt reagieren, sagt er. Sollte sich bis zum Herbst keine Lösung abzeichnen, wird Müller vorerst aus Riedlingen weggehen.