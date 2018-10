Auf der Suche nach der unverlogenen Schönheit

Dicht gedrängt saßen und standen die Kunstinteressierten am Donnerstagabend im Foyer des Kaplaneihauses in Riedlingen, um die Eröffnung der Ausstellung „Urban Sketches und Bilder“ von Hansjörg Eder mitzuerleben. Zum Teil von weither waren sie gekommen. Den Weg auf sich genommen hatten auch seine Schulleiterin Stefanie Wenzel vom Zentrum für Gestaltung in Ulm und einige seiner Schülerinnen, die er dort unterrichtet. Einen Heimaturlaub von Kamerun nutzte zudem seine Schwester Dr. Reginamaria Eder, um die neueste Ausstellung ihres Bruders zu betrachten. Seine Frau, die Künstlerin Ulrika Geiselhardt, war selbstverständlich auch dabei.

Hansjörg Eder ist in seiner Heimatstadt Riedlingen verwurzelt geblieben, stellte Dr. Berthold Müller als Vorsitzender des gastgebenden Kunstkreises 84 in seiner Begrüßung fest. Er stellte den künstlerischen Lebensweg Eders dar: nach dem Abitur eine Ausbildung zum Restaurator und 1981Beginn eines Studiums an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Karlsruhe. Mit Georg Baselitz, Albrecht von Hanke und Horst Antes verwies er auf namhafte Künstlerpersönlichkeiten als Lehrer.

Während seiner Tätigkeit als freier Künstler schuf Eder eine große Anzahl von öffentlichen und privaten Projekten, zum Teil auch zusammen mit seiner Frau Ulrika Geiselhardt, wusste der Kunstkreis-Vorsitzende. Wandgemälde in vielen Kirchen gehören dazu. Aufgrund seiner Erfahrungen als Restaurator war er für Rekonstruktionen historischer Wandmalereien gefragt, wie am einstigen Heiligkreuztaler Klosterhof Ecke Lange Straße/Wochenmarkt.

Eder, so Müller, präsentierte sich zudem in vielen Ausstellungen, zuletzt auch in Riedlingen zusammen mit Ulrika Geiselhardt. Auf seine Lehrtätigkeiten eingehend, betonte er: Für Hansjörg Eder ist der künstlerische Austausch mit jungen Menschen Berufung.

Als „mit lockerer Hand gezeichnete oder gemalte Studien, die aus dem Moment des Entstehens heraus einen Natureindruck oder einen erste, für spätere Ausführung bestimmten Einfall zu einem Bildwerk festhält“, bezeichnete Müller „Sketches“ und unterstrich zu den Arbeiten Eders, das Besondere an seinen Skizzen sei deren impressionistischer Charakter und als Momentaufnahme bewusst begrenzt gehalten.

Eder selber meinte, auch wenn seine Zeichnungen und Bilder vielleicht keine offensichtliche Gesellschaftskritik zu Markte trügen, so seien sie dies doch im Moment des Machens. Zum Genre Urban Sketches bemerkte er: Ort und Technik seien egal. Es sei eine direkte Auseinandersetzung mit der Situation vor Ort, „sich leer machen und cool, nur schauen und zeichnen. Das sei wie eine Reise oder eine Geschichte auf der Suche nach der unverlogenen Schönheit. Alles was sichtbar sei, stelle sich ihm in diesem Zusammenhang als ein würdiges Motiv dar. „Da tauchen auch tote oder lebendige Vögel auf“. Er unterstrich die Bedeutung der Natur für sein künstlerisches Schaffen und erklärte, dass er sich auch aus diesem Grund ganz wohl bei Urban Sketches fühle.