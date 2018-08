Auf der Suche nach den richtigen Buchstaben

Das Team der Riedlinger Bücherei hat im Sommerferienprogramm zur Bücher-Schnitzeljagd eingeladen. 13 Kinder konnten beweisen, wie gut sie sich in der Stadtbücherei auskennen. In Gruppen mussten sie Puzzleteile suchen, die dann die Lösung ergaben.

Um 10 Uhr trafen sich die Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 13 Jahren in der Bücherei. Marion Kiefer und Juanita Aue vom Büchereiteam erklärten der Gruppe, wie die Schnitzeljagd funktioniert. „Wir haben das noch nie gemacht und hoffen, dass die Zeit reicht“, so Aue. Bevor es losgehen konnte, wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe bekam ihren ersten Aufgabenzettel und schon verteilten sich die Teilnehmer zwischen den Regalen. Auf dem Zettel stand, zu welchem Thema sie ein Buch suchen mussten. Im richtigen Buch war ein Puzzleteil mit Buchstabe oder Leerzeichen und irgendwo zwischen den Seiten ein neuer Aufgabenzettel. „Sucht ein Buch über die Sahara“ lasen Alina, Mike und Malin. Keine zwei Minuten später hatten sie das richtige Buch in der Hand. Die Gruppen, die nicht so viel Glück hatten, konnten im Online-Katalog nachschauen, wo die Bücher zu ihrem Thema standen. Manche fanden auf der Suche nach den Puzzleteilen Bücher, die sie gerne lesen würden.

„Ich liebe Bücher mit griechischen Göttern, zum Beispiel Percy Jackson oder die Götter des Olymps“, erzählte die zwölfjährige Antonia. Elias und Aaron können damit nichts anfangen. Sie lesen lieber „Die drei ???“. Nach etwas mehr als zwei Stunden waren alle Zettel gefunden.

Jede Gruppe sollte am Schluss zwölf Puzzleteile haben und diese in die richtige Reihenfolge legen. Insgesamt gaben 60 Teile die Lösung: „Dunkel war’s, der Mond schien helle. Verse, Reime und Gedichte“. Die Eltern kamen und viele der Teilnehmer verschwanden nochmal zwischen den Regalen um Bücher auszuleihen. Beim Abschied versprach eine Teilnehmerin im nächsten Jahr wieder zu kommen, wenn es eine Bücher-Schnitzeljagd gibt.