Auf dem Weg ins bunte Surinam

Weltweit beten und feiern die Frauen aller Konfessionen am Weltgebetstag der Frauen. Gebet und aktiver Einsatz für das Leben werden dabei als Einklang verstanden. Alle interessierten Frauen (auch Männer sind willkommen) sind am Freitag, 2. März, in vielen Gemeinden (siehe Kasten) eingeladen. Die Reise an diesem Abend geht nach Surinam, kleinstes Land des Subkontinents Südamerika, und in vielerlei Hinsicht eines der farbenprächtigsten Länder dort.

An diesem Abend wird die Lebenssituation der Frauen in Surinam im Fokus stehen, aber auch die Vielfalt Surinams und seine bewundernswerte Natur. Die Frauen Surinams laden dazu ein, sich dieser Vielfalt zu öffnen und sie miteinander zu feiern, laut Gen1,31 „Gott hat alles gut geschaffen“, sprich eine bewundernswerte Natur und die Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit. In Surinam leben 540 000 Menschen, ein „buntes Völkchen“ aus Bewohnern afrikanischen und indischen Ursprungs. Ein Teil der Bevölkerung stammt aus Indonesien, ebenso leben dort chinesische und europäische Migranten. Surinam gehört landschaftlich zu Amazonien, liegt direkt neben Brasilien und weist eine hohe Biodiversität auf. 80 Prozent des Landes sind vom Regenwald bewachsen, es beheimatet mehr als 1000 verschiedene Baumarten. Zum Vergleich: Im deutschen Wald existieren gerade einmal 30 verschiedene.

In Riedlingen übernehmen die Vorbereitung und Gestaltung dieses besonderen Tages jedes Jahr im Wechsel Frauen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. 2018 ist die katholische Gemeinde am Start. Ein Team aus etwa 30 Frauen, vorwiegend Mitglieder des Katholischen Frauenbunds, haben sich im Vorfeld intensiv damit befasst. Bei Mechthild Zimmermann laufen die organisatorischen Fäden zusammen, auch Pastoralreferentin Claudia Wendt-Lamparter ist mit im Boot.

„Uns erwartet ein lebhafter Abend“, freut sich Mechthild Zimmermann für das Team. Die Weltgebetstage der vergangenen Jahre seien immer gut besucht gewesen. 100 den Abend begleitende Hefte mit der Liturgie und auf Surinam bezogenen Infos lägen bereit. Man habe mit Unterstützung des Weltgebetstagkomittees einiges an Information und auch die Liturgie intensiv vorbereiten können. Der Abend, der weltweit immer auf den ersten Freitag im März falle, spiegle eine wunderbar funktionierende Ökumene wider. Es werden einige Frauen, darunter auch drei Flüchtlingsfrauen, Texte vortragen, der Chor „InTakt“ wird mit auf das Land abgestimmten Liedern zum Weltgebetstag beitragen.

Anregende Impulse

Bei allem wird die Situation der Frauen Surinams den Abend bestimmen. Passend zum südamerikanischen Land verleiht das Vorbereitungsteam dem Gemeindehaus mit Dekoration buntes Flair. Nach dem gemeinsamen ökumenischen Gebet mit Informationen und anregenden Impulsen begegnen sich die Frauen in legerer Atmosphäre bei Fingerfood und Tee. Auch in sämtlichen Gemeinden um Riedlingen wird der Weltgebetstag in verschiedenen Veranstaltungen gewürdigt.

Mit der Kollekte werden weltweit Partnerorganisationen unterstützt. 2018 sind es unter anderem junge Surinamerinnen, die mit der Herstellung von Naturkosmetik Geld verdienen wollen. So sind sie weniger gefährdet, sich im Sextourismus ihr Einkommen „erwirtschaften“ zu müssen.

Termine in der Region

Weltgebetstag der Frauen Freitag, 2. März – Motto: Surinam „Gottes Schöpfung ist sehr gut“

Uttenweiler: Im Pfarrsaal um 19 Uhr. Es lädt ein das ökumenische Vorbereitungsteam. Anschließend gibt es Tee und Kuchen.

Offingen: In der Ortskapelle um 19.30 Uhr. Es lädt ein die Frauengemeinschaft Offingen. Im Anschluss ist Ringpaschen im Gasthaus Adler.

Unlingen: Im Pfarrsaal um 15 Uhr.

Göffingen: In der Pfarrkirche St. Nikolaus um 19 Uhr. Im Anschluss Tee und Gebäck im Pfarrhaus.

Langenenslingen: Im Bürgersaal um 19 Uhr.

Zwiefalten: Im Kapitelsaal um 19 Uhr. Es lädt ein der evangelische Frauenkreis, der katholische Frauenbund und das Frauenkolping.

Bad Buchau (Seelsorgeeinheit Federsee): Im Evang. Gemeindehaus um 19 Uhr. Anschließend Begegnung bei Tee und Gebäck.

Alleshausen (Seekirch, Tiefenbach): In der St. Blasiuskapelle um 18 Uhr. Anschließend Einkehr im Gemeindesaal (Rathaus). Um 20 Uhr Informationen zum Land in Wort und Bild.

Kanzach: Um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend Beisammensein in der Pfarrscheuer mit Bildervortrag.

Riedlingen: Im Kath. Gemeindehaus um 19 Uhr

Ertingen: Im Kath. Gemeindehaus um 19 Uhr

Dürmentingen: Im Kath. Gemeindehaus um 19 Uhr