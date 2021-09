Auf das wechselhafte Leben zurückgeblickt

Ein Dankgottesdienst am 25. September in der Kapuziner-Kirche in Riedling, zelebriert von Pfarrer Stegmann und an der Orgel begleitet von Frau Gegier, war der gelungene Auftakt für ein harmonisches Jahrgangsfest. Pfarrer Stegmann hielt mit einfühlsamen Worten Rückschau auf das Leben der Jubilare und auf die nicht leichte Jugend, die geprägt war von der Not der Kriegsjahre und der entbehrungsreichen Nachkriegszeit. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln konnte Vorstand Gerhard Rupp fast 50 Festteilnehmer bei einem Sektempfang im Gasthof Rosengarten herzlich begrüßen. Nach einem schmackhaften Mittagessen stellte Josef Martin, ebenfalls ein Jahrgänger, die von ihm gegründete Seniorengenossenschaft, die unter dem Motto „Bürger helfen Bürger“, vor. Rosel und Hermann Schneider blickten in einem interessanten Lichtbildervortrag 30 Jahre zurück auf erlebnisreiche Ausflüge und viele gemeinsame und unvergessliche Stunden. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto, von Hermann Schneider gekonnt ausgeführt, genossen die Teilnehmer bei fröhlichen Gesprächen Kaffee, Kuchen und Torten. Die Zeit verging bei Austausch alter Erinnerungen wie im Fluge. Zum Abschied konnte jeder Teilnehmer ein Gruppenfoto als Erinnerung an ein gelungenes Fest gleich mitnehmen.

Foto: Hermann Schneider