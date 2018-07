Auch Pflummern hat nun Blitzer

Autofahrer aufgepasst: In Pflummern wird schon bald geblitzt! Am Mittwoch sind in den Ortseingängen des Riedlinger Teilorts die ehemaligen Blitzer aus der Unlinger Ortsdurchfahrt, die seit der Umfahrung nicht mehr benötigt werden, in Pflummern aufgestellt und angeschlossen worden.

Dieser Tage werden sie auch mit Kameras bestückt. Dann sind sie „scharf gestellt“ und können die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Riedlinger Teilort messen. Die Messanlagen sind allerdings mit Wechselkameras bestückt, die nicht dauerhaft in den Pflummerer Blitzer bleiben, sondern auch mal in anderen Messanlagen eingesetzt werden. Allerdings ist dies von außen nicht zu erkennen, ob eine Anlage mit einer Kamera bestückt ist.

Die Anwohner erhoffen sich von dem stationären Blitzer weniger Verkehrslärm. Sie hatten über hohe Geschwindigkeiten in der Durchfahrt geklagt, was auch durch bisherige Messungen bestätigt wurde.