Auch Lesefutter wird ans Haus geliefert

Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes müssen Büchereien zwar bis auf weiteres geschlossen bleiben, dürfen aber Liefer- und Abholservices (Click & Collect) anbieten.

Schon beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr hat die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Neufra den Bring- und Holservice „KÖB-Taxi bringt’s“ ins Leben gerufen. Dieser kostenlose Service wird für einen Umkreis bis 15 Kilometern angeboten. Er wird von den Lesern und Leserinnen sehr gut angenommen und funktioniert so: Eingetragene Leser suchen im Online-Katalog unter www.bibkat.de/koeb-neufra oder über die bibkat-App Medien aus, die grün gekennzeichnet sind. Diese reserviert man auf seine Lesernummer über die Funktion „Vormerken„. Büchereimitarbeiter holen dann diese vorgemerkten Medien aus den Regalen, leihen sie auf das entsprechende Leserkonto aus und bringen den Büchereikunden die Medien direkt nach Hause. Büchereimitarbeiter stellen die ausgewählten Medien in einer Tüte direkt vor die Haustüre. Dafür kann telefonisch unter der Nummer 07371 4990 (Büchereileitung Ingrid Reis) oder per E-Mail (koeb-neufra@gmx.de) ein Termin vereinbart werden. Hat der Leser noch Medien zuhause, die er zurückgeben möchte, kann er diese ebenfalls in einer Tüte vor die Haustüre stellen, dann werden sie beim Bring-Termin gleich mitgenommen.

Alle Medien werden nochmals zusätzlich vor der Ausleihe gründlich desinfiziert. Die Medien bleiben dann bis zum Ende der Ausleihzeit beim Leser zu Hause.Die zurückgenommenen Bücher, Spiele oder Filme kommen vor der nächsten Ausleihe für einige Zeit in Quarantäne.

Möchten Leser Medien vor Ende der Ausleihzeit zurückgeben, gibt es die Möglichkeit, ebenfalls über den Online-Katalog (www.bibkat.de/koeb-neufra) einen „Einlasstermin“ zu reservieren. Diese Termine werden während der üblichen Öffnungszeiten der Bücherei angeboten und sollten bis spätestens eine Stunde vorher reserviert werden. Ohne Terminreservierung ist zurzeit leider kein Zutritt möglich. Auch der Aufenthalt in der Bücherei zum Stöbern ist nicht gestattet.

Die Organisation dieser Bücherei-Services wurde erheblich erleichtert mit der Anschaffung eines Laptops. Dieser wurde finanziert mit Spenden der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen aus dem Förderprogramm „Soforthilfe Corona“ sowie Zuschüssen der Kirchengemeinde Neufra und der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Mithilfe dieses Laptops ist es für Büchereileiterin Ingrid Reis möglich, bequem von zuhause aus, die entsprechenden Termine zu koordinieren sowie telefonisch Auskunft und Beratung anzubieten.