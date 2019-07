Auch Cello-Spielen kann Freude bereiten

Acht junge Cellisten, teils zum ersten Mal, teils vorspielerfahren, boten im Musikraum der Conrad Graf-Musikschule Eltern und Geschwistern einen vielfältigen Einblick in die Welt des Cellospielens. Für alle Akteure gab es aufmunternden Applaus.

Je nach Alter und Körpergröße musizierte jeder Schüler auf einem zu ihm passenden Instrument. So kam die ganze Cello-Familie musikalisch zum Einsatz.

Anna Maria Dering bot mit ihrem „Lachend, lachend“ den mutigen Auftakt zu der bunten Vorspielstunde. Zusammen mit einer befreundeten Flötistin zeigten sich beide bei einem slowenischen Tanz als junges Duo mit hellen und dunklen Tonfarben. Jonas Diebold bewies mit wesentlich kräftigerem sicherem Ton, dass sein Vortrag „Ein schwerer Entschluss“ nicht wötlich zu nehmen ist. Mit einer fließenden Melodie, in die auch helle Cello-Töne mit eingebunden waren, garnierte David Göllner seinen Beitrag: „Ich hatte einen Traum.“ Beschwingt, mit vielen kurzgefassten sauber aneinandergereihten Noten stellte daraufhin David Linzmaier eine hübsche Tarantella vor.

Hatte bisher Mikhail Antipov mit seiner Klavierbegleitung für die Aufwertung des Klangraums gesorgt, so stellte sich Sarah Halbherr mit Variationen über ein ungarisches Lied mit ihrem Lehrer als Celloduo vor. Flüssig im Stil, klar in der Melodie, schwungvoll und wechselnd im Tempo war die Spielweise von Sarah gut anzuhören.

Mit musikalischem Schwung auch über mehrere Oktaven stellte Johannes Kolb alte ungarische Tänze vor. In beträchtlichem Umfang gefiel der Wechsel zwischen kurzen und langen Noten ebenso wie die leichte Tongestaltung des jungen Cellisten. Ebenfalls im gesamten Tonraum ihres Instruments präsentierte Sophia Krauß „Un bello“. Generell anspruchsvoll, sauber in den Saitenübergängen, melodisch mit vielen kurzen Noten zeugte diese Wiedergabe von Fleiß und Können auf diesem Instrument.

Dies gilt in besonderem Maße für Tim Seifried. „Asturias“ von Isaac Albeniz ist ein ungewöhnliches Werk, das mit langen gezupften Pizzikato-Passagen beginnt. Sie alle mit Ton zu versehen, ist keineswegs einfach. Unmittelbar danach eine Vielzahl eilig dahingleitender Noten in aufsteigendem Klangvolumen, als Gegenpol breit ausladende Phasen mit stimmigem Tremolo versehen. Auch die Halbtöne bekamen ihren Wert, wenngleich auf dem Weg in höchste Höhen immer wieder kurze Pizzikato-Folgen eingestreut waren.

Ein gemeinsames Stück der gesamten Schülerschar, das eigentlich für das Sommerfest geplant war, rundete die Vorspielstunde in angenehmer Weise ab.