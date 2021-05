Auch an Brückentagen und in den Ferien geöffnet

Die Riedlinger Stadtbücherei hat auch am Brückentag und in den Ferien geöffnet. In der Stadtbücherei kann man nicht nur kontaktlos Bestelltes abholen, sondern auch an den Regalen selbst aussuchen.

Gerne darf in den Regalen gestöbert werden wie gewohnt. Es ist aber auch möglich, im Online-Katalog Medien vorzumerken. Im Katalog grün markierte Titel sind verfügbar, werden vom Team sofort herausgesucht und stehen dann zur Abholung (kontaktlos oder persönlich) bereit. Rot markierte sind derzeit verliehen – hier bekommt man Nachricht, wenn das Gewünschte zurück in der Bücherei und nach der obligatorischen Quarantäne wieder zu haben ist.

Wer wissen möchte, was es alles Neues gibt, kann auf der Startseite des Online-Katalogs www.bibkat.de/riedlingen unter „Medienlisten“ oder „Recherchelisten“ nachsehen. Bei den Recherchelisten findet man unter „Interessenkreis“ auch die Lieblingsbücher mit der Bezeichnung Abenteuer, Spannung, Historisches, Krimi, Thriller, andere Länder und mehr.

Sehr gezielt kann man suchen, indem man unter „Medienart“ beispielsweise „Buch“ auswählt und dann „Suche verfeinern“. Dann erscheint rechts eine Liste, und mit deren Hilfe kann man Lesealter oder Art der Literatur näher eingrenzen und so zu den Lieblingsbüchern finden. Wer unter „Ansicht“ die „Kacheln“ nimmt, bekommt die Buchcover angezeigt.

Auch unter den derzeitigen Bedingungen arbeitet das Büchereiteam wie gewohnt weiter und sorgt ständig für neuen Nachschub für alle Altersstufen und auch für Leute, die sich gerne vorlesen lassen.

Bis zu elf Personen dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Links von der Eingangstür beim Briefkasten sind Klingel und Gegensprechanlage. Die Mitarbeiterinnen bitten alle Besucher darum, zu klingeln. Zunächst wird geklärt, ob es eine kontaktlose Abholung sein soll oder ein Besuch zum stöbern. Im ersten Fall werden die bestellten Medien mit einem Korb hinunter gelassen. Ansonsten ertönt einfach der Summer, und es heißt: Herzlich willkommen in der Bücherei.