Attraktion: Zirkus lockt mit Wasser-Show

Der Schweizer Zirkusdirektor Louis Knie jr. und der Allgäuer Zirkusmacher Elmar Kretz gehen mit einem ausgefallenen Zirkusprogramm auf große Deutschland-Tournee. Das Groß-Zirkus-Unternehmen vereint die traditionellen Elemente des klassischen Zirkus´ mit Europas größter mobilen Wasser-Show. Am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. September, gastiert der Zirkus auf dem Riedlinger Festplatz an den Markthallen.

Die AquaManege bietet im ersten Teil des Programms ein Gala-Programm mit Tieren, Clowns und Artisten. Für den zweiten Teil wird die Manege in ein Riesenbassin mit großer Mittelbühne umgebaut, in das 150000 Liter Wasser in Kaskadenform stürzen werden. Fünfzehn Helfer setzen das aus 40 Segmenten bestehende Becken zusammen. 50 farbige Unterwasserscheinwerfer sowie die Wassertechnik für die Fontänenspiele erzeugen Spiralwirbel mit einer Höhe von bis zu fünf Metern, die Mittelfontäne erreicht sogar eine senkrechte Strahlhöhe von bis zu 8 Metern. Der gesamte zweite Teil der Show findet dann auf, in und über diesem gigantischen Wasserbecken statt, das zudem mit Springbrunnen und Wasserfontänen bestückt ist. Louis Knie jr. hat speziell für diese Wasser-Show ein Regiebuch geschrieben. Musik, Beleuchtung und Wassertechnik sollen sich mit den artistischen und tierischen Darbietungen perfekt ergänzen.

AquaManege vereint Künstler der internationalen Artistenszene. Außer den Friesen- und Araberhengsten von Louis Knie jr., der Hundecomedy von Helena, der Kamelkarawane von Robert Stipka versprechen die Zirkus-Verantwortlichen auch viele akrobatische Highlights: Sie verpflichteten unter anderem „Star-Artist Jan Navratil mit seiner legendären Fuß-Jonglage, die feurige Stehend-Reiterei von Ilona Knie, die graziöse Luftartistin Andrea Jigalova, die fulminanten Schleuderbrett-Akrobaten Kis Faludy, die hinreißende Handstand-Equilibristin Evy Nereus, die beeindruckende Illusions-Show der Magic Company oder den tempogeladenen Jongleur Rapoli. Außerdem gibt es „feucht-fröhliche“ Clownerie von Weltformat mit Francesco & Puccini“.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 12 Euro und 30 Euro. Besitzer der Abokarte der Schwäbischen Zeitung erhalten vier Euro Ermäßigung. Zudem wird für die Vorstellung am Dienstag, um 15 Uhr, ein spezieller Familien-Preis angeboten: Kategorie 1 für 15 Euro, alle anderen Kategorien für zehn Euro.

Vorstellungstermine: Dienstag, 15 und 20 Uhr, und Mittwoch, 15 und 18 Uhr. Karten können ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über www.reservix.de und www.muenchenticket.de oder ab dem ersten Gastspieltag (täglich von 10 bis 20 Uhr) an den Zirkuskassen gekauft werden. Reservierungen können unter der Telefonnummer 0170/3102605 vorgenommen werden.