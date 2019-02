Arbeiten an neuer Trasse haben begonnen

Die Arbeiten an der neuen Trasse der Hochspannungsleitung zwischen der Grüninger Siedlung und Grüningen haben bereits im Januar begonnen. Dies hat Jörg Weber, Pressesprecher des Trassenbetreiber Amprion, bestätigt. Der Baubeginn war nach einer Entscheidung des Regierungspräsidiums vom Anfang Dezember möglich geworden.

Die Grüninger hatten sich gegen diese Grundstücksnutzung gewehrt und es war auch noch keine Recht auf Nutzung der Fläche für die Strommasten im Grundbuch eingetragen (SZ berichtete). Daher hat die Firma Amprion ein sogenanntes vorzeitiges Besitzeinweisungsverfahren beantragt. Am 6. Dezember hat in Riedlingen ein nichtöffentliches Verfahren dazu stattgefunden und eine sogenannte „Enteignungskommission“ darüber befunden. Mit dem Ergebnis, dass Amprion die Grundstücke betreten darf und die Bauarbeiten damit beginnen können. „Es ist so gelaufen, wie es rechtlich absehbar war“, sagt dazu Amprion-Sprecher Jörg Weber. Denn der Planfeststellungsbeschluss war schon damals rechtskräftig.

In der zweiten Kalenderwoche haben die Arbeiten an der neuen Trasse begonnen, so Weber. Allerdings wird nicht nur in Riedlingen, sondern an 17 weiteren Standorten zwischen Reutlingen und Herbertingen bereits gearbeitet. Derzeit werden die künftigen Standorte der Masten „abgepflockt“ und auch die ersten Bodenarbeiten haben bereits stattgefunden. Witterungsbedingt mussten die beauftragten Bauunternehmen dann eine Pause einlegen.

Als nächstes steht die Ausrichtung der künftigen neuen Masten und das Gießen des Betonfundamtens an. Während der Trocknungsphase des Betons, die rund vier Wochen dauert, könnten die Masten am Boden schon vorbereitet werden.

Die Grundstückseigentümer der neuen Trasse erhalten dafür, dass sie die Masten auf ihrem Grundstück dulden müssen, eine Entschädigung. Auch für Schäden während der Bauzeit gibt es einen Ausgleich und auch für Ernteausfälle durch die Bauarbeiten, wie Weber erläutert. Allerdings müssen die Landwirte auch etwas anbauen beziehungsweise die Flächen bewirtschaften. Denn es werde nur etwas entschädigt, wenn Schaden entstanden sei, so Weber.

Ab April Leitung vom Netz

Ob die Stromseile bis im Herbst diesen Jahres schon auf die neue Trassenführung umgehängt werden können und damit die Umfahrungstrasse bereits in Betrieb geht oder ob dies erst 2020 geschieht, kann Weber derzeit nicht sagen.

Die Masten auf der Bestandstrasse vor und nach Riedlingen können erst ab April angegangen werden, wie Weber erläutert. Dann wird diese Leitung „freigeschaltet“, das heißt vom Netz genommen. Dies sei nur in den Sommermonaten möglich, im Winter nicht, „dafür ist sie zu wichtig“.

Bis im Oktober sollen dieses Jahr auf der Bestandstrasse die sogenannten Tragmasten ertüchtigt werden. Die Tragmasten hält die Leitung nach unten auf gerader Strecke fest, während die Abspann- oder Winkelmasten etwa bei Richtungsänderungen eingesetzt werden und entsprechend mehr Zugkraft aushalten müssen. Diese sollen erst 2020 ersetzt werden. Bis im Herbst 2020 soll die neue, ertüchtigte Hochspannungsleitung zwischen Reutlingen und Herbertingen nach einer zweijährigen Bauzeit dann allerdings in Betrieb gehen.